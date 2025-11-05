GFT Group सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन Italy में

GFT Group में सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Italy Junior Software Engineer के लिए प्रति year €26K से Software Engineer के लिए प्रति year €29.7K तक है। मध्यक yearली मुआवजा in Italy पैकेज कुल €27.1K है। GFT Group के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 11/5/2025
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
Junior Software Engineer
€26K
€25K
€0
€971.7
Software Engineer
€29.7K
€28.8K
€0
€846.3
Senior Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Lead Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
कंपनी
लेवल नाम
अनुभव के वर्ष
कुल मुआवजा
