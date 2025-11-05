GFT Group सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन Greater Sao Paulo में

GFT Group में सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Greater Sao Paulo Software Engineer के लिए प्रति year R$103K से Senior Software Engineer के लिए प्रति year R$170K तक है। मध्यक yearली मुआवजा in Greater Sao Paulo पैकेज कुल R$143K है। GFT Group के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 11/5/2025
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
Junior Software Engineer
R$ --
R$ --
R$ --
R$ --
Software Engineer
R$103K
R$103K
R$0
R$0
Senior Software Engineer
R$170K
R$168K
R$0
R$1.7K
Lead Software Engineer
R$ --
R$ --
R$ --
R$ --
कंपनी
लेवल नाम
अनुभव के वर्ष
कुल मुआवजा
