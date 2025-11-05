कंपनी निर्देशिका
यहाँ काम करते हैं? अपनी कंपनी का दावा करें
GFT Group सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन Greater Sao Paulo में

GFT Group में सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Greater Sao Paulo Software Engineer के लिए प्रति year R$103K से Senior Software Engineer के लिए प्रति year R$170K तक है। मध्यक yearली मुआवजा in Greater Sao Paulo पैकेज कुल R$143K है। GFT Group के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 11/5/2025

औसत वेतन के आधार पर स्तर
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
Junior Software Engineer
(प्रवेश स्तर)
R$ --
R$ --
R$ --
R$ --
Software Engineer
R$103K
R$103K
R$0
R$0
Senior Software Engineer
R$170K
R$168K
R$0
R$1.7K
Lead Software Engineer
R$ --
R$ --
R$ --
R$ --
नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
कोई वेतन नहीं मिला
इंटर्नशिप वेतन

में करियर स्तर क्या हैं GFT Group?

शामिल पदनाम

बैकएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर

सेल्सफोर्स डेवलपर

सामान्य प्रश्न

GFT Group in Greater Sao Paulo में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज R$192,934 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
GFT Group में सॉफ्टवेयर इंजीनियर भूमिका in Greater Sao Paulo के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा R$139,918 है।

