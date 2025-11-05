कंपनी निर्देशिका
GEP Worldwide मैनेजमेंट कंसल्टेंट वेतन New York City Area में

GEP Worldwide में मध्यक मैनेजमेंट कंसल्टेंट मुआवजा in New York City Area पैकेज प्रति year कुल $94K है। GEP Worldwide के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 11/5/2025

औसत पैकेज
company icon
GEP Worldwide
Senior Consultant
Clark, NJ
प्रति वर्ष कुल
$94K
स्तर
L2
मूल वेतन
$90K
Stock (/yr)
$0
बोनस
$4K
कंपनी में वर्ष
4 वर्ष
अनुभव के वर्ष
8 वर्ष
सामान्य प्रश्न

GEP Worldwide in New York City Area में मैनेजमेंट कंसल्टेंट के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज $350,000 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
GEP Worldwide में मैनेजमेंट कंसल्टेंट भूमिका in New York City Area के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $99,000 है।

