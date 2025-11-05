GEP Worldwide मैनेजमेंट कंसल्टेंट वेतन India में

कंपनी निर्देशिका
GEP Worldwide में मध्यक मैनेजमेंट कंसल्टेंट मुआवजा in India पैकेज प्रति year कुल ₹1.34M है। GEP Worldwide के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 11/5/2025

औसत पैकेज
company icon
GEP Worldwide
Management Consultant
Mumbai, MH, India
प्रति वर्ष कुल
₹1.34M
स्तर
L2
मूल वेतन
₹1.18M
Stock (/yr)
₹0
बोनस
₹154K
कंपनी में वर्ष
1 वर्ष
अनुभव के वर्ष
2 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं GEP Worldwide?
नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
कोई वेतन नहीं मिला
योगदान दें

सामान्य प्रश्न

GEP Worldwide in India में मैनेजमेंट कंसल्टेंट के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज ₹2,540,295 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
GEP Worldwide में मैनेजमेंट कंसल्टेंट भूमिका in India के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा ₹1,321,292 है।

अन्य संसाधन