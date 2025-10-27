Genesys प्रोडक्ट मैनेजर वेतन

Genesys में प्रोडक्ट मैनेजर मुआवजा in United States L2 के लिए प्रति year $163K से L7 के लिए प्रति year $292K तक है। मध्यक yearली मुआवजा in United States पैकेज कुल $205K है। Genesys के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/27/2025
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
L1
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
$163K
$149K
$0
$13.8K
L3
$218K
$181K
$7.5K
$29K
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
कंपनी
लेवल नाम
अनुभव के वर्ष
कुल मुआवजा
