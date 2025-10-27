कंपनी निर्देशिका
Genesys
Genesys प्रोडक्ट डिज़ाइनर वेतन

Genesys में प्रोडक्ट डिज़ाइनर मुआवजा in Ireland L1 के लिए प्रति year €46.3K से L2 के लिए प्रति year €56.2K तक है। मध्यक yearली मुआवजा in Ireland पैकेज कुल €47.7K है। Genesys के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/27/2025

औसत वेतन के आधार पर स्तर
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
L1
Associate Product Designer
€46.3K
€43.7K
€0
€2.6K
L2
Product Designer
€56.2K
€51.6K
€0
€4.6K
L3
Senior Product Designer
€ --
€ --
€ --
€ --
L4
Lead Product Designer
€ --
€ --
€ --
€ --
Block logo
+€50.5K
Robinhood logo
+€77.5K
Stripe logo
+€17.4K
Datadog logo
+€30.5K
Verily logo
+€19.2K
नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
में करियर स्तर क्या हैं Genesys?

शामिल पदनाम

नया पदनाम जमा करें

यूएक्स डिजाइनर

सामान्य प्रश्न

Genesys in Ireland में प्रोडक्ट डिज़ाइनर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज €120,596 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Genesys में प्रोडक्ट डिज़ाइनर भूमिका in Ireland के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा €52,350 है।

अन्य संसाधन