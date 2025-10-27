Genesys प्रोडक्ट डिज़ाइनर वेतन

Genesys में प्रोडक्ट डिज़ाइनर मुआवजा in Ireland L1 के लिए प्रति year €46.3K से L2 के लिए प्रति year €56.2K तक है। मध्यक yearली मुआवजा in Ireland पैकेज कुल €47.7K है। Genesys के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/27/2025
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
L1
€46.3K
€43.7K
€0
€2.6K
L2
€56.2K
€51.6K
€0
€4.6K
L3
€ --
€ --
€ --
€ --
L4
€ --
€ --
€ --
€ --
कंपनी
लेवल नाम
अनुभव के वर्ष
कुल मुआवजा
कोई वेतन नहीं मिला
