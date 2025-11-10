कंपनी निर्देशिका
General Motors
यहाँ काम करते हैं? अपनी कंपनी का दावा करें

प्रोडक्ट डिज़ाइनर स्तर

Product Designer 2

में स्तर General Motors

स्तरों की तुलना करें
  1. Product Designer 1L5
  2. Product Designer 2L6
  3. Product Designer 3L7
    4. दिखाएं 1 अधिक स्तर
औसत वार्षिक कुल मुआवजा
$111,850
मूल वेतन
$99,000
स्टॉक अनुदान ()
$800
बोनस
$12,050
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
नवीनतम वेतन सबमिशन
जोड़ेंकंपेंसेशन जोड़ेंवेतन जोड़ें

कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
कोई वेतन नहीं मिला
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
डेटा एक्सपोर्ट करेंखुली नौकरियां देखें
कोई सवाल है? कम्यूनिटी से पूछें।

विभिन्न कंपनियों के कर्मचारियों से जुड़ने, करियर टिप्स पाने और अधिक जानकारी के लिए Levels.fyi कम्यूनिटी पर जाएं।

अभी जाएं!

फीचर्ड जॉब्स

    General Motors के लिए कोई फीचर्ड जॉब्स नहीं मिली

संबंधित कंपनियां

  • Ford Motor
  • Allstate
  • DISH Network
  • Canadian Tire
  • ConocoPhillips
  • सभी कंपनियां देखें ➜

अन्य संसाधन