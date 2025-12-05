कंपनी निर्देशिका
Garmin
यहाँ काम करते हैं? अपनी कंपनी का दावा करें
    Levels FYI Logo
  • वेतन
  • इंडस्ट्रियल डिज़ाइनर

  • सभी इंडस्ट्रियल डिज़ाइनर वेतन

Garmin इंडस्ट्रियल डिज़ाइनर वेतन

Garmin में औसत इंडस्ट्रियल डिज़ाइनर कुल मुआवजा in Taiwan प्रति year NT$1.87M से NT$2.62M तक है। Garmin के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 12/5/2025

औसत कुल मुआवजा

$66.2K - $77K
Taiwan
सामान्य रेंज
संभावित रेंज
$61.2K$66.2K$77K$85.7K
सामान्य रेंज
संभावित रेंज

हमें केवल 2 और इंडस्ट्रियल डिज़ाइनर सबमिशन में Garmin की जरूरत है अनलॉक करने के लिए!

अपने दोस्तों और कम्युनिटी को आमंत्रित करें ताकि वे 60 सेकंड से भी कम समय में गुमनाम रूप से सैलरी जोड़ सकें। अधिक डेटा का मतलब है आपके जैसे जॉब सीकर्स और हमारी कम्युनिटी के लिए बेहतर इनसाइट्स!

💰 सभी देखें सैलरी

💪 योगदान करें आपकी सैलरी


योगदान दें
में करियर स्तर क्या हैं Garmin?

अपने इनबॉक्स में सत्यापित वेतन प्राप्त करें

सत्यापित की सदस्यता लें इंडस्ट्रियल डिज़ाइनर ऑफर्स.आपको ईमेल द्वारा मुआवजे के विवरण का विश्लेषण मिलेगा। और जानें

यह साइट reCAPTCHA और गूगल द्वारा सुरक्षित है गोपनीयता नीति और सेवा की शर्तें लागू होती हैं।

सामान्य प्रश्न

Garmin in Taiwan में इंडस्ट्रियल डिज़ाइनर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज NT$2,623,350 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Garmin में इंडस्ट्रियल डिज़ाइनर भूमिका in Taiwan के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा NT$1,873,822 है।

फीचर्ड जॉब्स

    Garmin के लिए कोई फीचर्ड जॉब्स नहीं मिली

संबंधित कंपनियां

  • Best Buy
  • Rakuten
  • The Home Depot
  • Kohl's
  • BJ's Wholesale Club
  • सभी कंपनियां देखें ➜

अन्य संसाधन

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/garmin/salaries/industrial-designer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.