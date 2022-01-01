कंपनी निर्देशिका
Garmin
Garmin वेतन

Garmin का वेतन कम-अंत में में एक मानव संसाधन के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजा $3,575 से लेकर उच्च-अंत में में एक डेटा वैज्ञानिक के लिए $258,700 तक है। Levels.fyi वर्तमान और पूर्व कर्मचारियों से गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है Garmin. अंतिम अपडेट: 8/12/2025

$160K

सॉफ्टवेयर इंजीनियर
Software Engineer I $86.1K
Software Engineer II $101K
Senior Software Engineer $135K
Technical Lead Software Engineer $152K

बैकएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर

फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर

उत्पादन सॉफ्टवेयर इंजीनियर

नेटवर्किंग इंजीनियर

सिस्टम इंजीनियर

हार्डवेयर इंजीनियर
Median $113K

एम्बेडेड हार्डवेयर इंजीनियर

मैकेनिकल इंजीनियर
Median $55.6K

उत्पाद डिजाइनर
Median $86K
परियोजना प्रबंधक
Median $110K
व्यवसाय विश्लेषक
Median $91K
व्यवसाय विकास
$65.7K
स्टाफ प्रमुख
$201K
ग्राहक सेवा
$91.3K
डेटा विज्ञान प्रबंधक
$166K
डेटा वैज्ञानिक
$259K
इलेक्ट्रिकल इंजीनियर
$64.8K
वित्तीय विश्लेषक
$56.7K
मानव संसाधन
$3.6K
औद्योगिक डिजाइनर
$71.6K
सूचना प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ (आईटी)
$69.1K
उत्पाद प्रबंधक
$96.5K
साइबर सुरक्षा विश्लेषक
$75.4K
तकनीकी कार्यक्रम प्रबंधक
$127K
तकनीकी लेखक
$56.7K
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

Garmin में सबसे अधिक वेतन देने वाली भूमिका डेटा वैज्ञानिक at the Common Range Average level है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $258,700 है। इसमें आधार वेतन के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस भी शामिल है।
Garmin में रिपोर्ट किया गया मध्यमान वार्षिक कुल मुआवजा $91,000 है।

