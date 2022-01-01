GameStop वेतन

GameStop का वेतन निम्न स्तर पर सेल्स के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजे में $35,183 से उच्च स्तर पर डेटा एनालिस्ट के लिए $165,825 तक है। Levels.fyi गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है GameStop. अंतिम अपडेट: 8/27/2025
5%
वर्ष 1
15%
वर्ष 2
40%
वर्ष 3
40%
वर्ष 4
GameStop में, RSUs 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:
5% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (5.00% वार्षिक)
15% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (15.00% वार्षिक)
40% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (20.00% अर्धवार्षिक)
40% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (20.00% अर्धवार्षिक)
