कंपनी निर्देशिका
GameStop
यहाँ काम करते हैं? अपनी कंपनी का दावा करें

GameStop वेतन

GameStop का वेतन निम्न स्तर पर सेल्स के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजे में $35,183 से उच्च स्तर पर डेटा एनालिस्ट के लिए $165,825 तक है। Levels.fyi गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है GameStop. अंतिम अपडेट: 8/27/2025

$160K

वेतन पाएं, धोखा नहीं

हमने हजारों ऑफर्स पर बातचीत की है और नियमित रूप से $30K+ (कभी-कभी $300K+) की वृद्धि हासिल करते हैं। अपने वेतन पर बातचीत कराएं या अपना रिज्यूमे समीक्षा कराएं वास्तविक विशेषज्ञों द्वारा - रिक्रूटर्स जो इसे प्रतिदिन करते हैं।

सॉफ्टवेयर इंजीनियर
Median $135K
बिज़नेस एनालिस्ट
$149K
डेटा एनालिस्ट
$166K

What do Product Managers even do?

Like seriously, most of them have 0 technical ability. They show up to meetings, and when asked about basic requirements they say "I'll ask leadership" or lean on me to tell them, or give a corporate word salad to get out of the question all together. Then, as the engineer, I'm still left with figuring out the real requirements, socializing them, getting consensus, and implementing it. 

82 46
82 46
डेटा साइंटिस्ट
$161K
मार्केटिंग ऑपरेशन्स
$48.5K
मैकेनिकल इंजीनियर
$119K
प्रोडक्ट मैनेजर
$133K
प्रोग्राम मैनेजर
$154K
सेल्स
$35.2K
आपका पद दिखाई नहीं दे रहा?

हमारे पर सभी वेतन खोजें मुआवजा पेज या अपना वेतन जोड़ें पेज अनलॉक करने में मदद के लिए।


वेस्टिंग अनुसूची

5%

वर्ष 1

15%

वर्ष 2

40%

वर्ष 3

40%

वर्ष 4

स्टॉक प्रकार
RSU

GameStop में, RSUs 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 5% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (5.00% वार्षिक)

  • 15% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (15.00% वार्षिक)

  • 40% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (20.00% अर्धवार्षिक)

  • 40% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (20.00% अर्धवार्षिक)

कोई सवाल है? कम्यूनिटी से पूछें।

विभिन्न कंपनियों के कर्मचारियों से जुड़ने, करियर टिप्स पाने और अधिक जानकारी के लिए Levels.fyi कम्यूनिटी पर जाएं।

अभी जाएं!

सामान्य प्रश्न

GameStop में रिपोर्ट की गई सबसे अधिक भुगतान वाली भूमिका डेटा एनालिस्ट at the Common Range Average level है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $165,825 है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
GameStop में रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $135,000 है।

फीचर्ड जॉब्स

    GameStop के लिए कोई फीचर्ड जॉब्स नहीं मिली

संबंधित कंपनियां

  • Electronic Arts
  • Grubhub
  • Nordstrom
  • Wayfair
  • Macy's
  • सभी कंपनियां देखें ➜

अन्य संसाधन