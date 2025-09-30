कंपनी निर्देशिका
G-Research
  • वेतन
  • सॉफ्टवेयर इंजीनियर

  • सभी सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन

  • Greater Dallas Area

G-Research सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन Greater Dallas Area में

G-Research में मध्यक सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Greater Dallas Area पैकेज प्रति year कुल $120K है। G-Research के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/30/2025

औसत पैकेज
company icon
G-Research
Software Engineer
Dallas, TX
प्रति वर्ष कुल
$120K
स्तर
L1
मूल वेतन
$100K
Stock (/yr)
$0
बोनस
$20K
कंपनी में वर्ष
1 वर्ष
अनुभव के वर्ष
1 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं G-Research?

$160K

नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
कोई वेतन नहीं मिला
सामान्य प्रश्न

The highest paying salary package reported for a सॉफ्टवेयर इंजीनियर at G-Research in Greater Dallas Area sits at a yearly total compensation of $180,000. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at G-Research for the सॉफ्टवेयर इंजीनियर role in Greater Dallas Area is $115,000.

