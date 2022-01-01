Fullscript वेतन

कंपनी निर्देशिका
Fullscript का वेतन कम-अंत में में एक विपणन के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजा $55,164 से लेकर उच्च-अंत में में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए $127,104 तक है।

$160K

सॉफ्टवेयर इंजीनियर
L2 $86.4K
L3 $111K
L4 $88.7K
L5 $127K

बैकएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर

फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर

उत्पाद डिजाइनर
Median $74.3K

यूएक्स डिजाइनर

वित्तीय विश्लेषक
$61.2K

विपणन
$55.2K
सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रबंधक
$119K
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

Fullscript में सबसे अधिक वेतन देने वाली भूमिका सॉफ्टवेयर इंजीनियर at the L5 level है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $127,104 है। इसमें आधार वेतन के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस भी शामिल है।
Fullscript में रिपोर्ट किया गया मध्यमान वार्षिक कुल मुआवजा $87,534 है।

