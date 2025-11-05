Fortinet सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन India में

Fortinet में सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in India P2 के लिए प्रति year ₹3.07M से P6 के लिए प्रति year ₹10.57M तक है। मध्यक yearली मुआवजा in India पैकेज कुल ₹3.64M है। Fortinet के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 11/5/2025
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
P1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
P2
₹3.07M
₹1.63M
₹1.45M
₹0
P3
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
P4
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
कंपनी
लेवल नाम
अनुभव के वर्ष
कुल मुआवजा
|कोई वेतन नहीं मिला
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
वर्ष 1
25%
वर्ष 2
25%
वर्ष 3
25%
वर्ष 4
Fortinet में, RSUs 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:
25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)
25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (25.00% वार्षिक)
25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (25.00% वार्षिक)
25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (25.00% वार्षिक)
शामिल पदनामनया पदनाम जमा करें