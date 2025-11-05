कंपनी निर्देशिका
Fortinet
  • San Francisco Bay Area

Fortinet प्रोडक्ट डिज़ाइनर वेतन San Francisco Bay Area में

Fortinet के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 11/5/2025

नवीनतम वेतन सबमिशन
वेस्टिंग अनुसूची

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

स्टॉक प्रकार
RSU

Fortinet में, RSUs 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (25.00% वार्षिक)



सामान्य प्रश्न

Fortinet in San Francisco Bay Area में प्रोडक्ट डिज़ाइनर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज $220,000 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Fortinet में प्रोडक्ट डिज़ाइनर भूमिका in San Francisco Bay Area के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $153,000 है।

