  वेतन
  सॉफ्टवेयर इंजीनियर

  सभी सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन

Float Financial Solutions सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन

Float Financial Solutions में मध्यक सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Canada पैकेज प्रति year कुल CA$133K है। Float Financial Solutions के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/31/2025

औसत पैकेज
company icon
Float Financial Solutions
Software Engineer
Toronto, ON, Canada
प्रति वर्ष कुल
CA$133K
स्तर
-
मूल वेतन
CA$133K
Stock (/yr)
CA$0
बोनस
CA$0
कंपनी में वर्ष
2 वर्ष
अनुभव के वर्ष
3 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं Float Financial Solutions?
Block logo
+CA$80.6K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.8K
Datadog logo
+CA$48.6K
Verily logo
+CA$30.6K
नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपेंसेशन जोड़ें

कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
कोई वेतन नहीं मिला
इंटर्नशिप वेतन

शामिल पदनाम

नया पदनाम जमा करें

फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर

सामान्य प्रश्न

Float Financial Solutions in Canada में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज CA$183,550 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Float Financial Solutions में सॉफ्टवेयर इंजीनियर भूमिका in Canada के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा CA$132,611 है।

अन्य संसाधन