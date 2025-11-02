कंपनी निर्देशिका
Five Rings
Five Rings सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन

Five Rings में मध्यक सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in United States पैकेज प्रति year कुल $438K है। Five Rings के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 11/2/2025

औसत पैकेज
company icon
Five Rings
Software Engineer
New York, NY
प्रति वर्ष कुल
$438K
स्तर
L3
मूल वेतन
$300K
Stock (/yr)
$0
बोनस
$138K
कंपनी में वर्ष
0 वर्ष
अनुभव के वर्ष
0 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं Five Rings?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
कोई वेतन नहीं मिला
सामान्य प्रश्न

Five Rings in United States में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज $562,500 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Five Rings में सॉफ्टवेयर इंजीनियर भूमिका in United States के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $262,500 है।

अन्य संसाधन