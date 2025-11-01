First Republic Bank सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर वेतन

कंपनी निर्देशिका
First Republic Bank
First Republic Bank में मध्यक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर मुआवजा in United States पैकेज प्रति year कुल $275K है। First Republic Bank के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 11/1/2025

औसत पैकेज
company icon
First Republic Bank
Director of Engineering
Boston, MA
प्रति वर्ष कुल
$275K
स्तर
M3
मूल वेतन
$250K
Stock (/yr)
$0
बोनस
$25K
कंपनी में वर्ष
0 वर्ष
अनुभव के वर्ष
15 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं First Republic Bank?
नवीनतम वेतन सबमिशन
सामान्य प्रश्न

First Republic Bank in United States में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज $320,000 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
First Republic Bank में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर भूमिका in United States के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $250,000 है।

