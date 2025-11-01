First Citizens Bank डेटा साइंटिस्ट वेतन

कंपनी निर्देशिका
First Citizens Bank में मध्यक डेटा साइंटिस्ट मुआवजा in United States पैकेज प्रति year कुल $170K है। First Citizens Bank के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 11/1/2025

औसत पैकेज
company icon
First Citizens Bank
Senior Risk Analyst
Raleigh, NC
प्रति वर्ष कुल
$170K
स्तर
P5
मूल वेतन
$155K
Stock (/yr)
$0
बोनस
$15K
कंपनी में वर्ष
0 वर्ष
अनुभव के वर्ष
7 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं First Citizens Bank?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
नवीनतम वेतन सबमिशन
डेटा एक्सपोर्ट करेंखुली नौकरियां देखें

सामान्य प्रश्न

First Citizens Bank in United States में डेटा साइंटिस्ट के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज $207,000 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
First Citizens Bank में डेटा साइंटिस्ट भूमिका in United States के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $170,000 है।

फीचर्ड जॉब्स

    First Citizens Bank के लिए कोई फीचर्ड जॉब्स नहीं मिली

