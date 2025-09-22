कंपनी निर्देशिका
First American Financial
First American Financial सोल्यूशन आर्किटेक्ट वेतन

First American Financial में मध्यक सोल्यूशन आर्किटेक्ट मुआवजा in United States पैकेज प्रति year कुल $325K है। First American Financial के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/22/2025

औसत पैकेज
company icon
First American Financial
Principal Solution Architect
Santa Ana, CA
प्रति वर्ष कुल
$325K
स्तर
Principal Engineer
मूल वेतन
$273K
Stock (/yr)
$25K
बोनस
$27.3K
कंपनी में वर्ष
7 वर्ष
अनुभव के वर्ष
20 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं First American Financial?

$160K

नवीनतम वेतन सबमिशन
जोड़ेंकंपेंसेशन जोड़ेंवेतन जोड़ें

कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
कोई वेतन नहीं मिला
योगदान दें

सामान्य प्रश्न

The highest paying salary package reported for a सोल्यूशन आर्किटेक्ट at First American Financial in United States sits at a yearly total compensation of $382,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at First American Financial for the सोल्यूशन आर्किटेक्ट role in United States is $300,300.

