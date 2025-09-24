Firework कस्टमर सक्सेस वेतन

कंपनी निर्देशिका
Firework
Firework में औसत कस्टमर सक्सेस कुल मुआवजा in United States प्रति year $123K से $176K तक है। Firework के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/24/2025

औसत कुल मुआवजा

$141K - $165K
United States
सामान्य रेंज
संभावित रेंज
$123K$141K$165K$176K
सामान्य रेंज
संभावित रेंज

$160K

वेस्टिंग अनुसूची

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

Firework में, स्टॉक/इक्विटी अनुदान 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (2.08% मासिक)



सामान्य प्रश्न

Firework in United States में कस्टमर सक्सेस के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज $175,500 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Firework में कस्टमर सक्सेस भूमिका in United States के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $123,000 है।

