Fidelity Investments फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन Salt Lake City Greater Area में

Fidelity Investments में फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Salt Lake City Greater Area L3 के लिए प्रति year $120K से L6 के लिए प्रति year $178K तक है। मध्यक yearली मुआवजा in Salt Lake City Greater Area पैकेज कुल $174K है। Fidelity Investments के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 11/12/2025
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक ()
बोनस
L3
$120K
$115K
$0
$4.5K
L4
$106K
$93.7K
$6.7K
$5.8K
L5
$143K
$121K
$0
$22.8K
L6
$178K
$144K
$2.8K
$31.3K
25%
वर्ष 1
25%
वर्ष 2
25%
वर्ष 3
25%
वर्ष 4
Fidelity Investments में, स्टॉक/इक्विटी अनुदान 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:
25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)
25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (2.08% मासिक)
25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (2.08% मासिक)
25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (2.08% मासिक)