Fidelity Investments फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन Providence-New Bedford Area में

Fidelity Investments में फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Providence-New Bedford Area L3 के लिए प्रति year $84.8K से L5 के लिए प्रति year $160K तक है। मध्यक yearली मुआवजा in Providence-New Bedford Area पैकेज कुल $92K है। अंतिम बार अपडेट किया गया: 11/12/2025

औसत स्तर
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक ()
बोनस
L3
Associate Software Engineer(प्रवेश स्तर)
$84.8K
$81.8K
$250
$2.7K
L4
Software Engineer
$102K
$92.7K
$3.4K
$5.5K
L5
Senior Software Engineer
$160K
$135K
$5K
$20K
L6
Principal Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
देखें 3 अधिक स्तर
Unlock by Adding Your Salary!

वेस्टिंग अनुसूची

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

Fidelity Investments में, स्टॉक/इक्विटी अनुदान 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (2.08% मासिक)



सामान्य प्रश्न

Fidelity Investments in Providence-New Bedford Area में फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज $160,000 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Fidelity Investments में फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर भूमिका in Providence-New Bedford Area के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $90,000 है।

