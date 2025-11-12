कंपनी निर्देशिका
Fidelity Investments फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन Greater Boston Area में

Fidelity Investments में फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Greater Boston Area L3 के लिए प्रति year $87.7K से L7 के लिए प्रति year $233K तक है। मध्यक yearली मुआवजा in Greater Boston Area पैकेज कुल $118K है। Fidelity Investments के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 11/12/2025

औसत स्तर
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक ()
बोनस
L3
Associate Software Engineer(प्रवेश स्तर)
$87.7K
$82.8K
$200
$4.7K
L4
Software Engineer
$118K
$104K
$1.2K
$12.8K
L5
Senior Software Engineer
$143K
$131K
$2.1K
$9.4K
L6
Principal Software Engineer
$186K
$147K
$7.5K
$31.4K
नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
वेस्टिंग अनुसूची

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

Fidelity Investments में, स्टॉक/इक्विटी अनुदान 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (2.08% मासिक)



सामान्य प्रश्न

Fidelity Investments in Greater Boston Area में फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज $232,500 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Fidelity Investments में फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर भूमिका in Greater Boston Area के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $114,525 है।

