Fidelity Investments
  • वेतन
  • सॉफ्टवेयर इंजीनियर

  • बैकएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर

  • Greater Bengaluru

Fidelity Investments बैकएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन Greater Bengaluru में

Fidelity Investments में बैकएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Greater Bengaluru L4 के लिए प्रति year ₹1.52M से L6 के लिए प्रति year ₹4.61M तक है। मध्यक yearली मुआवजा in Greater Bengaluru पैकेज कुल ₹1.98M है। Fidelity Investments के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 11/12/2025

औसत स्तर
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक ()
बोनस
L3
Associate Software Engineer(प्रवेश स्तर)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L4
Software Engineer
₹1.52M
₹1.42M
₹0
₹101K
L5
Senior Software Engineer
₹2.39M
₹2.11M
₹0
₹275K
L6
Principal Software Engineer
₹4.61M
₹3.98M
₹0
₹630K
नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
वेस्टिंग अनुसूची

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

Fidelity Investments में, स्टॉक/इक्विटी अनुदान 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (2.08% मासिक)



सामान्य प्रश्न

Fidelity Investments in Greater Bengaluru में बैकएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज ₹4,855,892 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Fidelity Investments में बैकएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर भूमिका in Greater Bengaluru के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा ₹2,088,869 है।

अन्य संसाधन