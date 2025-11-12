कंपनी निर्देशिका
Fidelity Investments
Fidelity Investments बैकएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन Chennai Metropolitan Area में

Fidelity Investments में बैकएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Chennai Metropolitan Area L4 के लिए प्रति year ₹1.24M से L5 के लिए प्रति year ₹2.33M तक है। मध्यक yearली मुआवजा in Chennai Metropolitan Area पैकेज कुल ₹1.24M है। Fidelity Investments के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 11/12/2025

औसत स्तर
मुआवजा जोड़ेंस्तरों की तुलना करें
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक ()
बोनस
L3
Associate Software Engineer(प्रवेश स्तर)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L4
Software Engineer
₹1.24M
₹1.22M
₹16.5K
₹0
L5
Senior Software Engineer
₹2.33M
₹2.1M
₹0
₹238K
L6
Principal Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
नवीनतम वेतन सबमिशन
वेस्टिंग अनुसूची

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

Fidelity Investments में, स्टॉक/इक्विटी अनुदान 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (2.08% मासिक)



सामान्य प्रश्न

Fidelity Investments in Chennai Metropolitan Area में बैकएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज ₹2,649,741 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Fidelity Investments में बैकएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर भूमिका in Chennai Metropolitan Area के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा ₹1,881,295 है।

