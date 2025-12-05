कंपनी निर्देशिका
Fermata Energy
Fermata Energy सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन

Fermata Energy में औसत सॉफ्टवेयर इंजीनियर कुल मुआवजा in United States प्रति year $115K से $160K तक है। Fermata Energy के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 12/5/2025

औसत कुल मुआवजा

$123K - $145K
United States
सामान्य रेंज
संभावित रेंज
$115K$123K$145K$160K
सामान्य रेंज
संभावित रेंज

में करियर स्तर क्या हैं Fermata Energy?

सामान्य प्रश्न

Fermata Energy in United States में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज $160,290 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Fermata Energy में सॉफ्टवेयर इंजीनियर भूमिका in United States के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $115,080 है।

अन्य संसाधन

