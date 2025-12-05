कंपनी निर्देशिका
Fazz
यहाँ काम करते हैं? अपनी कंपनी का दावा करें
Fazz प्रोजेक्ट मैनेजर वेतन

Fazz में औसत प्रोजेक्ट मैनेजर कुल मुआवजा in Singapore प्रति year SGD 218K से SGD 310K तक है। Fazz के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 12/5/2025

औसत कुल मुआवजा

$192K - $227K
Singapore
सामान्य रेंज
संभावित रेंज
$169K$192K$227K$240K
सामान्य रेंज
संभावित रेंज

में करियर स्तर क्या हैं Fazz?

सामान्य प्रश्न

Fazz in Singapore में प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज SGD 309,688 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Fazz में प्रोजेक्ट मैनेजर भूमिका in Singapore के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा SGD 218,128 है।

