Fast Retailing
Fast Retailing प्रोडक्ट मैनेजर वेतन

Fast Retailing में औसत प्रोडक्ट मैनेजर कुल मुआवजा in Japan प्रति year ¥8.81M से ¥12.33M तक है। Fast Retailing के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 12/5/2025

औसत कुल मुआवजा

$63.9K - $74.3K
Japan
सामान्य रेंज
संभावित रेंज
$59K$63.9K$74.3K$82.6K
सामान्य रेंज
संभावित रेंज

में करियर स्तर क्या हैं Fast Retailing?

सामान्य प्रश्न

Fast Retailing in Japan में प्रोडक्ट मैनेजर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज ¥12,330,326 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Fast Retailing में प्रोडक्ट मैनेजर भूमिका in Japan के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा ¥8,807,376 है।

अन्य संसाधन

