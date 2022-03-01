कंपनी निर्देशिका
Farmers Business Network
Farmers Business Network वेतन

Farmers Business Network का वेतन निम्न स्तर पर रिक्रूटर के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजे में $171,638 से उच्च स्तर पर टेक्निकल प्रोग्राम मैनेजर के लिए $480,390 तक है। Levels.fyi गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है Farmers Business Network. अंतिम अपडेट: 10/9/2025

$160K

सॉफ्टवेयर इंजीनियर
Median $180K
डेटा साइंटिस्ट
$205K
ह्यूमन रिसोर्सेज
$176K

प्रोडक्ट मैनेजर
$199K
प्रोग्राम मैनेजर
$281K
रिक्रूटर
$172K
टेक्निकल प्रोग्राम मैनेजर
$480K
वेस्टिंग अनुसूची

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

Farmers Business Network में, स्टॉक/इक्विटी अनुदान 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (2.08% मासिक)

सामान्य प्रश्न

Farmers Business Network में रिपोर्ट की गई सबसे अधिक भुगतान वाली भूमिका टेक्निकल प्रोग्राम मैनेजर at the Common Range Average level है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $480,390 है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Farmers Business Network में रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $198,739 है।

