कंपनी निर्देशिका
Fairmarkit
यहाँ काम करते हैं? अपनी कंपनी का दावा करें
    Levels FYI Logo
  • वेतन
  • सॉफ्टवेयर इंजीनियर

  • सभी सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन

Fairmarkit सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन

Fairmarkit में मध्यक सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Poland पैकेज प्रति year कुल PLN 270K है। Fairmarkit के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/26/2025

औसत पैकेज
company icon
Fairmarkit
Software Engineer
Warsaw, MZ, Poland
प्रति वर्ष कुल
PLN 270K
स्तर
Senior
मूल वेतन
PLN 270K
Stock (/yr)
PLN 0
बोनस
PLN 0
कंपनी में वर्ष
2-4 वर्ष
अनुभव के वर्ष
5-10 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं Fairmarkit?

PLN 605K

नवीनतम वेतन सबमिशन
जोड़ेंकंपेंसेशन जोड़ेंवेतन जोड़ें

कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
डेटा एक्सपोर्ट करेंखुली नौकरियां देखें
