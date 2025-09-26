कंपनी निर्देशिका
Facet Wealth सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन

Facet Wealth में मध्यक सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in United States पैकेज प्रति year कुल $172K है। Facet Wealth के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/26/2025

औसत पैकेज
company icon
Facet Wealth
Software Engineer
hidden
प्रति वर्ष कुल
$172K
स्तर
Senior
मूल वेतन
$160K
Stock (/yr)
$0
बोनस
$12K
कंपनी में वर्ष
0-1 वर्ष
अनुभव के वर्ष
5-10 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं Facet Wealth?

$160K

सामान्य प्रश्न

Facet Wealth in United States में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज $182,600 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Facet Wealth में सॉफ्टवेयर इंजीनियर भूमिका in United States के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $158,000 है।

