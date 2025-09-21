कंपनी निर्देशिका
F5 Networks
F5 Networks रिक्रूटर वेतन

F5 Networks में मध्यक रिक्रूटर मुआवजा in United States पैकेज प्रति year कुल $153K है। F5 Networks के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/21/2025

औसत पैकेज
company icon
F5 Networks
Technical Recruiter
Chicago, IL
प्रति वर्ष कुल
$153K
स्तर
Technical Recruiter
मूल वेतन
$130K
Stock (/yr)
$10K
बोनस
$13K
कंपनी में वर्ष
1 वर्ष
अनुभव के वर्ष
10 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं F5 Networks?

$160K

नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
वेस्टिंग अनुसूची

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

स्टॉक प्रकार
RSU

F5 Networks में, RSUs 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

स्टॉक प्रकार
RSU

F5 Networks में, RSUs 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (25.00% वार्षिक)



सामान्य प्रश्न

F5 Networks in United States में रिक्रूटर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज $159,000 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
F5 Networks में रिक्रूटर भूमिका in United States के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $153,000 है।

