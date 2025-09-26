कंपनी निर्देशिका
ExxonMobil सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन

ExxonMobil में सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in United States CL22 के लिए प्रति year $101K से CL27 के लिए प्रति year $230K तक है। मध्यक yearली मुआवजा in United States पैकेज कुल $180K है। ExxonMobil के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/26/2025

औसत वेतन के आधार पर स्तर
मुआवजा जोड़ेंस्तरों की तुलना करें
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
CL22
(प्रवेश स्तर)
$101K
$101K
$250
$0
CL23
$110K
$109K
$1.3K
$625
CL24
$133K
$133K
$0
$0
CL25
$162K
$159K
$2.7K
$0
मुआवजा जोड़ें

नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
इंटर्नशिप वेतन

में करियर स्तर क्या हैं ExxonMobil?

शामिल पदनाम

फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर

रिसर्च साइंटिस्ट

सामान्य प्रश्न

The highest paying salary package reported for a सॉफ्टवेयर इंजीनियर at ExxonMobil in United States sits at a yearly total compensation of $258,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at ExxonMobil for the सॉफ्टवेयर इंजीनियर role in United States is $180,000.

