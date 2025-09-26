ExxonMobil प्रोडक्ट मैनेजर वेतन

कंपनी निर्देशिका
ExxonMobil में प्रोडक्ट मैनेजर मुआवजा in United States CL24 के लिए प्रति year $126K से CL27 के लिए प्रति year $239K तक है। मध्यक yearली मुआवजा in United States पैकेज कुल $174K है। ExxonMobil के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/26/2025

औसत वेतन के आधार पर स्तर
मुआवजा जोड़ेंस्तरों की तुलना करें
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
CL22
$ --
$ --
$ --
$ --
CL23
$ --
$ --
$ --
$ --
CL24
$126K
$123K
$2.5K
$0
CL25
$ --
$ --
$ --
$ --
देखें 4 अधिक स्तर
मुआवजा जोड़ेंस्तरों की तुलना करें

नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
कोई वेतन नहीं मिला
में करियर स्तर क्या हैं ExxonMobil?

सामान्य प्रश्न

ExxonMobil in United States में प्रोडक्ट मैनेजर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज $239,000 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
ExxonMobil में प्रोडक्ट मैनेजर भूमिका in United States के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $135,000 है।

