ExxonMobil मैकेनिकल इंजीनियर वेतन

ExxonMobil में मैकेनिकल इंजीनियर मुआवजा in United States CL22 के लिए प्रति year $115K से CL27 के लिए प्रति year $247K तक है। मध्यक yearली मुआवजा in United States पैकेज कुल $127K है। ExxonMobil के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/26/2025
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
CL22
$115K
$115K
$0
$0
CL23
$110K
$110K
$0
$0
CL24
$121K
$121K
$0
$0
CL25
$130K
$130K
$0
$0
कंपनी
लेवल नाम
अनुभव के वर्ष
कुल मुआवजा
|कोई वेतन नहीं मिला
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***