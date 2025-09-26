ExxonMobil केमिकल इंजीनियर वेतन

ExxonMobil में केमिकल इंजीनियर मुआवजा in United States CL22 के लिए प्रति year $104K से CL26 के लिए प्रति year $187K तक है। मध्यक yearली मुआवजा in United States पैकेज कुल $121K है। ExxonMobil के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/26/2025
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
CL22
$104K
$104K
$0
$0
CL23
$135K
$135K
$0
$0
CL24
$125K
$125K
$0
$0
CL25
$133K
$133K
$0
$0
कंपनी
लेवल नाम
अनुभव के वर्ष
कुल मुआवजा
शामिल पदनामनया पदनाम जमा करें