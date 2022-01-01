कंपनी निर्देशिका
ExxonMobil
ExxonMobil वेतन

ExxonMobil का वेतन निम्न स्तर पर बिज़नेस एनालिस्ट के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजे में $1,547 से उच्च स्तर पर टेक्निकल प्रोग्राम मैनेजर के लिए $290,000 तक है।

$160K

मैकेनिकल इंजीनियर
CL23 $110K
CL24 $121K
CL25 $130K
CL26 $195K
CL27 $247K
सॉफ्टवेयर इंजीनियर
CL23 $110K
CL24 $133K
CL25 $162K
CL26 $204K
CL27 $230K

फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर

रिसर्च साइंटिस्ट

केमिकल इंजीनियर
CL22 $104K
CL23 $135K
CL25 $133K
CL26 $187K

प्रोसेस इंजीनियर

प्रोडक्ट मैनेजर
CL24 $126K
CL26 $197K
प्रोजेक्ट मैनेजर
CL23 $118K
CL27 $214K
टेक्निकल प्रोग्राम मैनेजर
CL26 $182K
CL28 $290K
बिज़नेस डेवलपमेंट
Median $200K
डेटा साइंटिस्ट
Median $35.8K
इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजिस्ट (आईटी)
Median $108K
मार्केटिंग
Median $237K
हार्डवेयर इंजीनियर
Median $140K
प्रोडक्ट डिज़ाइनर
Median $120K
सिविल इंजीनियर
Median $231K
अकाउंटेंट
$17.6K
बायोमेडिकल इंजीनियर
$136K
बिज़नेस ऑपरेशन्स
$114K
बिज़नेस ऑपरेशन्स मैनेजर
$139K
बिज़नेस एनालिस्ट
$1.5K
कंट्रोल्स इंजीनियर
$171K
डेटा एनालिस्ट
$26K
इलेक्ट्रिकल इंजीनियर
$164K
फाइनेंशियल एनालिस्ट
$18.4K
जिओलॉजिकल इंजीनियर
$169K
ह्यूमन रिसोर्सेज
$3.5K
मैनेजमेंट कंसल्टेंट
$38.8K
मार्केटिंग ऑपरेशन्स
$149K
प्रोग्राम मैनेजर
$181K
सेल्स
$93.5K
साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट
$115K
सोल्यूशन आर्किटेक्ट
$43.1K
सामान्य प्रश्न

The highest paying role reported at ExxonMobil is टेक्निकल प्रोग्राम मैनेजर at the CL28 level with a yearly total compensation of $290,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at ExxonMobil is $134,342.

अन्य संसाधन