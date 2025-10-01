कंपनी निर्देशिका
Expleo Group
  • Ireland

Expleo Group सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन Ireland में

Expleo Group में मध्यक सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Ireland पैकेज प्रति year कुल €52.9K है। Expleo Group के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/1/2025

औसत पैकेज
company icon
Expleo Group
Quality Assurance (QA) Software Engineer
Dublin, DN, Ireland
प्रति वर्ष कुल
€52.9K
स्तर
Senior Technical Engineer
मूल वेतन
€52.9K
Stock (/yr)
€0
बोनस
€0
कंपनी में वर्ष
5 वर्ष
अनुभव के वर्ष
5 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं Expleo Group?

€142K

वेतन पाएं, धोखा नहीं

नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
कोई वेतन नहीं मिला
इंटर्नशिप वेतन

सामान्य प्रश्न

Expleo Group in Ireland में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज €79,555 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Expleo Group में सॉफ्टवेयर इंजीनियर भूमिका in Ireland के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा €52,893 है।

अन्य संसाधन