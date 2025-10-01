कंपनी निर्देशिका
Expleo Group
यहाँ काम करते हैं? अपनी कंपनी का दावा करें
Expleo Group सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन Berlin Metropolitan Region में

Expleo Group में मध्यक सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Berlin Metropolitan Region पैकेज प्रति year कुल €51.6K है। Expleo Group के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/1/2025

औसत पैकेज
company icon
Expleo Group
Software Engineer
Berlin, BE, Germany
प्रति वर्ष कुल
€51.6K
स्तर
L2
मूल वेतन
€51.6K
Stock (/yr)
€0
बोनस
€0
कंपनी में वर्ष
2 वर्ष
अनुभव के वर्ष
3 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं Expleo Group?

€142K

नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
कोई वेतन नहीं मिला
सामान्य प्रश्न

Expleo Group in Berlin Metropolitan Region में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज €95,866 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Expleo Group में सॉफ्टवेयर इंजीनियर भूमिका in Berlin Metropolitan Region के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा €51,643 है।

अन्य संसाधन