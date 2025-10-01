कंपनी निर्देशिका
Exoticca सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन Greater Barcelona Area में

Exoticca में मध्यक सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Greater Barcelona Area पैकेज प्रति year कुल €49.6K है। Exoticca के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/1/2025

औसत पैकेज
company icon
Exoticca
Software Engineer
Barcelona, CT, Spain
प्रति वर्ष कुल
€49.6K
स्तर
L3
मूल वेतन
€44.6K
Stock (/yr)
€0
बोनस
€5K
कंपनी में वर्ष
3 वर्ष
अनुभव के वर्ष
7 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं Exoticca?

€142K

नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
कोई वेतन नहीं मिला
इंटर्नशिप वेतन

सामान्य प्रश्न

Exoticca in Greater Barcelona Area में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज €85,211 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Exoticca में सॉफ्टवेयर इंजीनियर भूमिका in Greater Barcelona Area के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा €48,665 है।

