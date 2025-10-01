कंपनी निर्देशिका
Exotel
Exotel सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन Greater Bengaluru में

Exotel में मध्यक सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Greater Bengaluru पैकेज प्रति year कुल ₹1.26M है। Exotel के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/1/2025

औसत पैकेज
company icon
Exotel
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
प्रति वर्ष कुल
₹1.26M
स्तर
L1
मूल वेतन
₹1.26M
Stock (/yr)
₹0
बोनस
₹0
कंपनी में वर्ष
1 वर्ष
अनुभव के वर्ष
1 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं Exotel?

₹13.94M

नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
कोई वेतन नहीं मिला
इंटर्नशिप वेतन

सामान्य प्रश्न

The highest paying salary package reported for a सॉफ्टवेयर इंजीनियर at Exotel in Greater Bengaluru sits at a yearly total compensation of ₹3,870,459. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Exotel for the सॉफ्टवेयर इंजीनियर role in Greater Bengaluru is ₹1,655,717.

अन्य संसाधन