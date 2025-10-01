कंपनी निर्देशिका
exadel
exadel सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन Uzbekistan में

exadel में मध्यक सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Uzbekistan पैकेज प्रति year कुल UZS 646.29M है। exadel के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/1/2025

औसत पैकेज
company icon
exadel
Software Engineer
Tashkent, TO, Uzbekistan
प्रति वर्ष कुल
UZS 646.29M
स्तर
Senior
मूल वेतन
UZS 646.29M
Stock (/yr)
UZS 0
बोनस
UZS 0
कंपनी में वर्ष
1 वर्ष
अनुभव के वर्ष
4 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं exadel?

UZS 2B

नवीनतम वेतन सबमिशन
बैकएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर

फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर

क्वालिटी एश्योरेंस (क्यूए) सॉफ्टवेयर इंजीनियर

सामान्य प्रश्न

exadel in Uzbekistanसॉफ्टवेयर इंजीनियर最高薪酬方案，年度總薪酬為UZS 751,500,000。這包括基本薪資以及任何潛在的股票薪酬和獎金。
exadelसॉफ्टवेयर इंजीनियर職位 in Uzbekistan年度總薪酬中位數為UZS 646,290,000。

