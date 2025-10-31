कंपनी निर्देशिका
Esprow
Esprow रिक्रूटर वेतन

Esprow में मध्यक रिक्रूटर मुआवजा in Russia पैकेज प्रति year कुल RUB 733K है। Esprow के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/31/2025

औसत पैकेज
company icon
Esprow
Sourcer
Saint Petersburg, SP, Russia
प्रति वर्ष कुल
RUB 733K
स्तर
L3
मूल वेतन
RUB 733K
Stock (/yr)
RUB 0
बोनस
RUB 0
कंपनी में वर्ष
1 वर्ष
अनुभव के वर्ष
5 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं Esprow?
Block logo
+RUB 4.72M
Robinhood logo
+RUB 7.25M
Stripe logo
+RUB 1.63M
Datadog logo
+RUB 2.85M
Verily logo
+RUB 1.79M
नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
कोई वेतन नहीं मिला
योगदान दें

सामान्य प्रश्न

Esprow in Russia में रिक्रूटर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज RUB 732,672 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Esprow में रिक्रूटर भूमिका in Russia के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा RUB 732,672 है।

