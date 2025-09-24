कंपनी निर्देशिका
Ernst and Young
Ernst and Young Technology Consultant वेतन

Ernst and Young में मध्यक Technology Consultant मुआवजा in United States पैकेज प्रति year कुल $85.7K है। Ernst and Young के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/24/2025

औसत पैकेज
company icon
Ernst and Young
Technology Consultant
hidden
प्रति वर्ष कुल
$85.7K
स्तर
Staff
मूल वेतन
$80.8K
Stock (/yr)
$0
बोनस
$4.9K
कंपनी में वर्ष
0-1 वर्ष
अनुभव के वर्ष
0-1 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं Ernst and Young?

$160K

वेस्टिंग अनुसूची

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

Ernst and Young में, स्टॉक/इक्विटी अनुदान 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (2.08% मासिक)



सामान्य प्रश्न

Ernst and Young in United States में jobFamilies.Technology Consultant के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज $98,000 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Ernst and Young में jobFamilies.Technology Consultant भूमिका in United States के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $85,675 है।

