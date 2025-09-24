Ernst and Young Senior Consultant वेतन

कंपनी निर्देशिका
Ernst and Young
Ernst and Young में मध्यक Senior Consultant मुआवजा in United States पैकेज प्रति year कुल $129K है। Ernst and Young के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/24/2025

औसत पैकेज
company icon
Ernst and Young
Senior Consultant
Atlanta, GA
प्रति वर्ष कुल
$129K
स्तर
-
मूल वेतन
$129K
Stock (/yr)
$0
बोनस
$0
कंपनी में वर्ष
2 वर्ष
अनुभव के वर्ष
7 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं Ernst and Young?

$160K

नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
वेस्टिंग अनुसूची

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

Ernst and Young में, स्टॉक/इक्विटी अनुदान 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (2.08% मासिक)



सामान्य प्रश्न

The highest paying salary package reported for a jobFamilies.Senior Consultant at Ernst and Young in United States sits at a yearly total compensation of $225,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Ernst and Young for the jobFamilies.Senior Consultant role in United States is $128,000.

अन्य संसाधन