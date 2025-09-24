Ernst and Young पीपल ऑपरेशन्स वेतन

Ernst and Young में औसत पीपल ऑपरेशन्स कुल मुआवजा प्रति year ARS 19.61M से ARS 27.32M तक है। Ernst and Young के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/24/2025

औसत कुल मुआवजा ARS 21.02M - ARS 24.75M Argentina सामान्य रेंज संभावित रेंज ARS 19.61M ARS 21.02M ARS 24.75M ARS 27.32M सामान्य रेंज संभावित रेंज

वेस्टिंग अनुसूची मुख्य 25 % वर्ष 1 25 % वर्ष 2 25 % वर्ष 3 25 % वर्ष 4 Ernst and Young में, स्टॉक/इक्विटी अनुदान 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं: 25 % में वेस्ट होता है 1st - वर्ष ( 25.00 % वार्षिक )

25 % में वेस्ट होता है 2nd - वर्ष ( 2.08 % मासिक )

25 % में वेस्ट होता है 3rd - वर्ष ( 2.08 % मासिक )

25 % में वेस्ट होता है 4th - वर्ष ( 2.08 % मासिक )

