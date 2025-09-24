कंपनी निर्देशिका
Ernst and Young
  • वेतन
  • पीपल ऑपरेशन्स

  • सभी पीपल ऑपरेशन्स वेतन

Ernst and Young पीपल ऑपरेशन्स वेतन

Ernst and Young में औसत पीपल ऑपरेशन्स कुल मुआवजा प्रति year ARS 19.61M से ARS 27.32M तक है। Ernst and Young के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/24/2025

औसत कुल मुआवजा

ARS 21.02M - ARS 24.75M
Argentina
सामान्य रेंज
संभावित रेंज
ARS 19.61MARS 21.02MARS 24.75MARS 27.32M
सामान्य रेंज
संभावित रेंज

ARS 194.91M

वेस्टिंग अनुसूची

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

Ernst and Young में, स्टॉक/इक्विटी अनुदान 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (2.08% मासिक)



सामान्य प्रश्न

Ernst and Young में पीपल ऑपरेशन्स के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज ARS 27,319,620 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Ernst and Young में पीपल ऑपरेशन्स भूमिका के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा ARS 19,614,086 है।

