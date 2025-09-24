कंपनी निर्देशिका
Ernst and Young
यहाँ काम करते हैं? अपनी कंपनी का दावा करें
Ernst and Young मार्केटिंग वेतन

Ernst and Young के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/24/2025

औसत कुल मुआवजा

₹616K - ₹715K
India
सामान्य रेंज
संभावित रेंज
₹543K₹616K₹715K₹788K
सामान्य रेंज
संभावित रेंज

वेस्टिंग अनुसूची

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

Ernst and Young में, स्टॉक/इक्विटी अनुदान 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (2.08% मासिक)



सामान्य प्रश्न

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um मार्केटिंग na Ernst and Young in India situa-se numa remuneração total anual de ₹788,313. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Ernst and Young para a função de मार्केटिंग in India é ₹543,207.

फीचर्ड जॉब्स

    Ernst and Young के लिए कोई फीचर्ड जॉब्स नहीं मिली

