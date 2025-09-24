कंपनी निर्देशिका
Ernst and Young
Ernst and Young इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजिस्ट (आईटी) वेतन

Ernst and Young में इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजिस्ट (आईटी) मुआवजा Senior IT के लिए प्रति year $138K से Staff IT के लिए प्रति year $84K तक है। मध्यक yearली मुआवजा पैकेज कुल $142K है। Ernst and Young के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/24/2025

औसत वेतन के आधार पर स्तर
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
IT
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior IT
$138K
$129K
$0
$8.4K
Staff IT
$84K
$82K
$0
$2K
Staff IT 2
$ --
$ --
$ --
$ --
देखें 1 अधिक स्तर
$160K

वेतन पाएं, धोखा नहीं

नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
कोई वेतन नहीं मिला
वेस्टिंग अनुसूची

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

Ernst and Young में, स्टॉक/इक्विटी अनुदान 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (2.08% मासिक)



अपने इनबॉक्स में सत्यापित वेतन प्राप्त करें

सत्यापित की सदस्यता लें इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजिस्ट (आईटी) ऑफर्स.आपको ईमेल द्वारा मुआवजे के विवरण का विश्लेषण मिलेगा।

सामान्य प्रश्न

The highest paying salary package reported for a इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजिस्ट (आईटी) at Ernst and Young sits at a yearly total compensation of $200,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Ernst and Young for the इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजिस्ट (आईटी) role is $143,875.

फीचर्ड जॉब्स

    Ernst and Young के लिए कोई फीचर्ड जॉब्स नहीं मिली

अन्य संसाधन