Ernst and Young कॉरपोरेट डेवलपमेंट वेतन

Ernst and Young के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/24/2025

औसत कुल मुआवजा

ARS 35.84M - ARS 40.85M
Argentina
सामान्य रेंज
संभावित रेंज
ARS 31.22MARS 35.84MARS 40.85MARS 45.47M
सामान्य रेंज
संभावित रेंज

वेस्टिंग अनुसूची

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

Ernst and Young में, स्टॉक/इक्विटी अनुदान 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (2.08% मासिक)



सामान्य प्रश्न

Ernst and Young में कॉरपोरेट डेवलपमेंट के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज ARS 45,473,734 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Ernst and Young में कॉरपोरेट डेवलपमेंट भूमिका के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा ARS 31,215,021 है।

