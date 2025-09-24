कंपनी निर्देशिका
Ernst and Young
Ernst and Young कॉपी राइटर वेतन

Ernst and Young में औसत कॉपी राइटर कुल मुआवजा in India प्रति year ₹360K से ₹492K तक है। Ernst and Young के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/24/2025

औसत कुल मुआवजा

₹390K - ₹462K
India
सामान्य रेंज
संभावित रेंज
₹360K₹390K₹462K₹492K
₹13.98M

वेस्टिंग अनुसूची

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

Ernst and Young में, स्टॉक/इक्विटी अनुदान 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (2.08% मासिक)



सामान्य प्रश्न

El paquet salarial més alt reportat per a un कॉपी राइटर a Ernst and Young in India és una compensació total anual de ₹492,369. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Ernst and Young per al rol de कॉपी राइटर in India és ₹359,643.

अन्य संसाधन